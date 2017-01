Director de "El Clan" dirigirá su primera película en inglés

El cineasta argentino Pablo Trapero, responsable entre otras cintas de "El clan", dirigirá la película en inglés "Thin Skinned Animal", informó hoy el medio especializado Deadline.

Las compañías Studiocanal y Working Title están detrás de este proyecto basado en la novela "Death of A Thin Skinned Animal" de Patrick Alexander.

El guión de "Thin Skinned Animal", obra de John Brownlow, gira en torno a un agente gubernamental que es traicionado por sus superiores y es encarcelado en el extranjero. Años después, regresa a Berlín dispuesto a saldar las cuentas pendientes y a recuperar su vida.

Está previsto que "Thin Skinned Animal" se ruede a lo largo de este año.

El vicepresidente ejecutivo de producciones internacionales y compras de Studiocanal, Ron Halpern, dijo ser un admirador del trabajo de Trapero y afirmó que el argentino es uno de los directores "más interesantes y fascinantes" del cine contemporáneo.

Pablo Trapero (San Justo, Argentina, 1971) obtuvo un gran reconocimiento internacional con su última película, "El clan" (2015), por la que ganó el León de Plata al mejor director en la Mostra de Venecia y el Goya a la mejor película iberoamericana.

Su filmografía incluye otras destacadas cintas como "Mundo grúa" (1999), "Leonera" (2008), "Carancho" (2010), "Elefante blanco" (2012).

De cara al futuro, Trapero también aparece involucrado como director en "The Man in the Rockefeller Suit", una película que contará la historia de un impostor que logró varios puestos de relevancia en Wall Street haciéndose pasar por un miembro de la familia Rockefeller.