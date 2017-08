Director de "La Cordillera": El lugar del cine es pararse desde la confrontación hacia los poderosos

A medio camino entre el thriller político y el drama familiar, además de contar con Ricardo Darín en el rol protagónico, "La Cordillera" cuenta la compleja experiencia de un intachable y poco mediático presidente de Argentina que se enfrenta a un dilema de acuerdos en medio de una cumbre de mandatarios en Chile, esto al mismo tiempo que enfrenta una crisis con su hija que lo puede dejar muy mal parado.

Se trata del nuevo filme del director argentino Santiago Mitre, que debutó este domingo en el marco del festival de cine de Santiago, Sanfic.

El director se encuentra en Chile promocionando la producción y, en conversación con Cooperativa, la describió con mayor exactitud planteando que, "como decimos con Mariano Llinás, que es mi co guionista, es como una película escondida dentro de otra película. Que trae una carga de misterio y una iconografía por momentos cercana al cine de terror. La Cordillera de los Andes, por los picos nevados y los claroscuros que produce el contraste de la piedra y la nieve, es un elemento central para dotarla de misterio y extrañamiento".

Mitre sostuvo que el uso del cordón montañoso también da cuenta "de un síntoma de esta época. Los presidente reunidos en un hotel de alta montaña completamente aislado de la sociedad, me parecía que habla de la política de hoy, de políticos desconectados de la sociedad".

Confrontación

En la misma línea, Santiago Mitre comentó cómo en Latinoamérica estamos regidos por políticos que difícilmente pasan una prueba de transparencia, porque "la corrupción es uno de los grandes problemas que tiene la política contemporánea, pero hay otros también. Lo principal es la pobreza y la desigualdad".

"Veo tantos políticos disfrazados de progresistas que luego no hacen nada por achicar la brecha social, que no les importa el hambre y la falta de empleo. Eso es a lo que atribuiría más la maldad", añadió en referencia a la frase que aparece en medio de la película y que apunto que "el mal existe y no se llega a presidente si uno no lo ha visto un par de veces al menos".

Por eso el realizador sostiene que para él, "el lugar del cine y del arte en general es pararse desde la confrontación hacia los poderosos. Espero que con esta película podamos hacer reflexionar al público de alguna manera, hacer algo para que la gente se pregunte cosas sobre la política y los políticos".

Cuento negro

También se encuentra en Chile, Dolores Fonzi, quien interpreta a la hija del complicado presidente argentino en "La cordillera", para quien la película muestra cómo hemos naturalizado el hecho de las malas prácticas en la política.

Esto porque "es tan profundo el agujero negro que no sé si alguna vez vamos a encontrarle el fondo. Siento que la película es un retrato inocente de la realidad política mundial. Cualquier cosa que te digan que tenga que ver con la política o si esta película hubiese retratado algo 100 veces peor, nos hubiese parecido natural, de cualquier manera".

"Es lamentable pero es real, en cuestiones de política, cualquier cuento negro, por más negro que sea, como que ya nada te sorprende", puntualizó.

"La cordillera", de Santiago Mitre, tendrá funciones este lunes a las 20:00 en el Hoyts de La Reina y el martes a las 21:00 horas en el Hoyts Parque Arauco, en el marco de Sanfic. En tanto que llegará al circuito comercial chileno este jueves 24 de agosto.