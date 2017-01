Director reveló extracto de la banda sonora de "Guardianes de la Galaxia, Vol. 2"

Como ya es costumbre cada cierto tiempo, el director James Gunn hace transmisiones en vivo a través de Facebook Live para entregar detalles de lo que será "Guardianes de la Galaxia, Vol. 2", pero lo que hizo este miércoles fue alabado por los usuarios de la red social: ocupó la característica para mostrar la interpretación en directo de una de las melodías compuestas para el la banda sonora de la película.

El cineasta se mostró acompañado por Tyler Bates, el compositor responsable de crear las melodías que acompañarán la acción de la esperada secuela con superhéroes de Marvel. Se trata de un artista que cuenta entre sus créditos las bandas sonoras de otras películas como "300", "John Wick", "Killer Joe" y "Slither", esta última también siendo una colaboración con Gunn.

Tras una breve presentación, Gunn atraviesa una puerta que lo conduce hasta donde están los integrantes de la orquesta, quienes luego proceden a interpretar el tema en cuestión.

La puesta al aire tuvo lugar desde los estudios Abbey Road, en el Reino Unido, donde el compositor usualmente trabaja. Escenario que también ha servido para registrar las bandas sonoras de otras icónicas películas como "Raiders of the lost ark", "Star Wars" y la trilogía de "Lords of the Rings".