Directora de "Wonder Woman" respondió a James Cameron tras dura crítica a la película

Es innegable que "Wonder Woman" provocó un pequeño hito en el cine de superhéroes, al entregar un personaje cinematográfico en el que las mujeres se pueden ver reflejadas e inspiradas. Sin embargo, no todos apreciaron este gesto y uno de los detractores fue el cineasta James Cameron, quien aseguró que la exitosa película era más bien un "paso atrás".

Ahora, la directora del filme auspiciado por Warner Bros. Patty Jenkins utilizó su cuenta de Twitter para apropiarse de su derecho a réplica, retrucando una contundente respuesta a los comentarios del hombre tras "Terminator", "Aliens" y "Avatar".

"La inhabilidad de James Cameron para entender lo que 'Wonder Woman' es, o defiende, para todas las mujeres alrededor del mundo no es sorprendente porque, a pesar de que es un gran director, él no es una mujer", comenzó el texto que Jenkins publicó a través de una imagen.

Luego sostiene que "su valoración de mi filme 'Monster' y nuestra representación de una mujer fuerte aunque dañada es más que apreciada. Pero si las mujeres siempre tienen que ser duras, rudas y aproblemadas para ser fuertes y no somos libres de ser multidimensionales o celebrar un ícono para las mujeres en todas partes porque es atractiva y cariñosa, entonces no hemos llegado muy lejos".

"Creo que las mujeres pueden y deben ser TODO. Tal como los protagonistas masculinos deben serlo. No hay una mujer poderosa correcta o incorrecta. Y la audiencia femenina masiva que hizo que la película se transformara en el éxito que es, seguramente pueden elegir y juzgar sus propios íconos de progreso", puntualizó Jenkins, al cierre de su declaración.