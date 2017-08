Disney lanzará este mes en formato digital y físico "El Rey León"

Walt Disney anunció el lanzamiento este mes en formato físico y digital del musical "El Rey León", que se proyectó en salas de cine hace más de 20 años y es una de los cintas animadas más taquilleras de todos los tiempos.

El gigante del entretenimiento dio a conocer en el parque temático Animal Kingdom, en Orlando (Florida), que desde el 15 de este mes la cinta podrá ser descargada en plataformas digitales, mientras que los formatos físicos en DVD y Blu-ray estarán disponibles a partir del 29 de agosto.

"Fue tan inmensamente aceptada cuando la divulgamos hace 23 años y tú nunca sabes, nunca sabes que una película va tener ese poder de permanencia, algunos filmes pierden el interés de la audiencias y otro no", dijo a Efe el productor de la cinta, Don Hahn, quien se confesó emocionado porque "las generaciones, la reviven y la vuelven a ver".

La historia de Simba y su ascenso al trono de su reino en el corazón de África formará parte del catálogo Walt Disney Signature Collection, que reúne los clásicos facturados por la empresa de animación, según se dio a conocer hoy.

El productor de la cinta, quien ha estado detrás de otros títulos de Disney como "La Bella y la Bestia", "Maleficient" o "El Jorobado de Notre Dame", señaló que uno de los aspectos que ha vuelto emblemática esta película estrenada en 1994 es que narra una historia sobre el crecimiento.

"Y creo que todos nos relacionamos con las tribulaciones de madurar y de las responsabilidades que se adquieren en la vida", expresó.

El productor agregó que la relación entre padres e hijos y la idea del legado con el que cargan las personas también cruza la historia, en la que sobresalen una serie de personajes, entre ellos el mono Rafiki, quien muestra al joven león la relación que tienen todas las criaturas vivientes a través del "Círculo de la Vida".

"Él es esa especie de anciano sabio que a veces habla en acertijos y otras en Swahili, y quien dirige a Simba hacia su destino", dijo Hahn.

La nueva publicación en formatos físico y digital contendrán más de tres horas de material extra relacionados al proceso de creación de esta película, que inspiró el musical de Broadway del mismo nombre, uno de los que más veces se ha representado en el planeta.

Con presencia del cantante Elton John en su banda sonora, el paquete digital contiene además material interactivo que permite cantar canciones que forman parte del filme, como "Can you feel the love tonight" o "Circle of Life".

"La música es una parte importante de este filme y haber podido trabajar con Elton John, Tim Rice y Hans Zimmer fue un proceso increíble y creo que la gente va a disfrutar mucho de la música que es un espectáculo en sí mismo", señaló el productor.

Disney tiene previsto estrenar en julio de 2019 el "remake" de esta cinta, que será dirigida por Jon Favreau y en cuyo elenco figurarán Donald Glover y Seth Rogen, entre otros.

"Aún es muy temprano para hablar de eso, pero es muy emocionante", admitió Hahn sobre la nueva versión.