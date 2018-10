Disney lanzó este jueves el primer tráiler del remake en acción real de "Aladdin", protagonizada por Will Smith como el "Genio". Mena Massoud ("Jack Ryan") será el protagonista, Naomi Scott ("Power Rangers") interpretará a la "Princesa Jasmine" y Marwan Kenzari ("Murder on the Orient Express") encarnará al villano "Jafar". La película llegará a las salas de cine el próximo 24 de mayo.

