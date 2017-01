Directora de "La Once" busca a un protagonista para su próximo documental

La directora de la alabada "La Once", Maite Alberdi, reveló en Tus Años Cuenta que está buscando al protagonista de su próximo documental y que tiene que ser de perfil masculino, sobre todo porque "ya hice una película de mujeres, ahora quiero hacer algo con hombres".

Es una historia que aún no tiene nombre y que se ha propuesto como un desafío, sobre todo porque, según contó, "con 'La Once' dije 'quiero hacer una película de un grupo de amigos que se junten y pensé a hacerla con hombres, pero me empecé a dar cuenta de que los hombres se juntaban a hacer cosas, no a conversar. Como a jugar bridge, a hacer actividades. Pero esto de hablar de la vida y sociabilizar, lo vi en puros grupos de mujeres".

"Entonces, ahora estamos buscando a un protagonista adulto mayor, entre 80 y 90 años, para la película nueva. Para hacer una investigación documental sobre la tercera edad, que le guste conversar, que esté interesado en trabajar en esto y con ánimo. Sería ideal que nos contactara", añadió.

Para la tarea de este casting, Alberdi se ha dado un periodo de dos meses y quiere a "un hombre activo, da lo mismo de qué profesión, que le interese conversar con los demás, un periodista o un sicólogo sería perfecto. Pero alguien que le interese relacionarse con los otros, para hablar sobre la tercera edad en esta película".

"Sería como el que nos va guiando a otras realidades. Esa es la búsqueda que estamos haciendo", especificó.

Los interesados en participar del casting que actualmente está haciendo la directora Maite Alberdi, pueden enviar un correo a avisoadultomayor@gmail.com o comunicarse, en horario de oficina, en el teléfono fijo 228256247.