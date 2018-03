"Los Punks, we are all we have" se exhibirá en Chile este 8 de marzo

Una completa inmersión al mundo de la cultura punk es lo que propone Angela Boatwright, la directora de "Los Punks, we are all we have", documental que se presentará en Chile este 8 de marzo en Cine Arte Alameda.

La exhibición estará dirigida por la cineasta quien, además, participará de un conversatorio con los asistentes al finalizar la función.

"Los Punks, we are all we have" se adentra en el patio trasero de las comunidades Latinas de las zonas sur central y este de Los Ángeles, donde ha surgido una familia que vive en torno al punk y que reúne a adolescentes y adultos jóvenes hispanos en su rol como músicos, fans, productores, agentes de marketing y seguridad. De esta forma, se pone en pantalla un sentimiento de pertenencia basado en lazos emocionales que se forman entre ellos, sin importar si se viene de una familia rota o constituida, o si se es pobre o rico.

Las entradas están a la venta en las boleterías del recinto con un valor general de 4.000 pesos.