El cine es la actividad cultural con mayor asistencia en Chile

La Encuesta Nacional de Participación Cultural 2017, que aborda las diferentes aristas de la participación cultural, reveló que las actividades culturales con mayor asistencia fueron el cine (43,4 por ciento), la compra de artesanía (34 por ciento), la música actual (30 por ciento), parques nacionales (28.7 por ciento), danza (20.9 por ciento), museo (20.5 por ciento). Mientras que en los con menor asistencia se cuenta ópera (1.9 por ciento), música clásica (6.1 por ciento) y circo (13.6 por ciento).

Un 84.6 por ciento declara no haber asistido nunca a la ópera, un 74,7 por ciento a un espectáculo de música clásica, un 56,8 por ciento a un centro cultural y un 53 por ciento a una exposición de arte.

En cuanto a la pregunta referida a conocer o hablar las lenguas de pueblos originarios, solo el 2 por ciento asintió, siendo el mapudungún, aymara y rapa nui las variantes con un porcentaje mayor.

En cuanto a la lectura en general, un 77,4 por ciento dijo que había leído algún material de lectura por al menos 15 minutos continuos en los últimos 12 meses y entre los principales motivos por están "porque me gusta" (40.3 por ciento) y "para aprender" (18.7 por ciento).

Entre quienes declaran haber tomado clases o lecciones significativas, el 36 por ciento las tuvo por ciento entre los 12 y 17 años, y un 29 por ciento antes de los 12. De total de encuestados solo el 13 por ciento aseguró haber tomado clases o lecciones de alguna disciplina artística, sin contemplar las clases regulares de establecimientos educacionales. De ellos el 37.5% mencionó música, el 34.2% danza, y el 14.9% pintura. Mientras que las con menos proporción fueron cine, grabado y escultura.

También resultan especialmente novedosos los resultados que arroja la pregunta referida a los motivos por los cuales las personas no participan en actividades artístico-culturales. Entre ellas el 46% con la delantera es "porque me aburren", y le sigue el 15% con un "porque no las entiendo".

Entre la participación cultural de los chilenos destaca el alza de la asistencia a conciertos de música en vivo, que en 2017 tuvo un 30 por ciento, mientras que en 2012 registró solo un 25.8 por ciento.

También hay datos interesantes sobre temas "emergentes", como lo son internet y los entornos digitales. En este sentido, es importante la brecha en el tipo de uso que se le otorga a internet según quintil socioeconómico del hogar, y también el bajo uso de internet para la elaboración de contenidos culturales.

Todos los detalles de la encuesta se pueden descargar en la web del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.