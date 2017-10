El "espeluznante" disfraz de Bruce Willis para Halloween que causó furor en redes sociales

Un sorprendente disfraz de Halloween conquistó a las redes sociales este fin de semana. El siempre rudo Bruce Willis con un vestido y pelo largo como una de las gemelas de la película "El Resplandor".

El actor de cintas como "Duro de Matar" y "Pulp Fiction" se disfrazó en conjunto con su asistente Stephen Eads para una fiesta en la que también participó el actor Samuel L. Jackson.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales por la esposa de Willis y el mismo Jackson, llenándose de comentarios positivos y risas.

"Estos dos no solo deben ganar el premio al mejor disfraz sino también el premio a mejores amigos", escribió la señora del actor, Emma Heming Willis, en su cuenta de Instagram.

Come play with us Danny. Forever & ever & ever! pic.twitter.com/MCoMBSAfuE