"Las viejas catedrales usualmente tienen trabajos de arte sublimes escondidos en los rincones más oscuros, para que sólo Dios los vea... Lo mismo sucede con los asesinatos". No hay muchas palabras más para describir la nueva película de Lars Von Trier, "The House That Jack Build", la que se estrenará en Cannes fuera de competencia y promete ser una de sus creaciones más violentas y descarnadas.