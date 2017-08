Falleció compositor de canción "Yo soy tu amigo fiel" de Toy Story

Durante este jueves falleció el músico y compositor mexicano Rodrigo Murguía, conocido por interpretar el doblaje latino de la canción "You've got a friend in me" ("Yo soy tu amigo fiel") de Randy Newman.

La Asociación Actores de doblaje de México dio a conocer la noticia a través de su página de Facebook, donde compartieron un video en memoria del artista.

Fue con el Grupo Tabasco con quienes logró llegar a Disney y comenzar una carrera dedicada al doblaje.

Antes, participó en la banda Los 4 Crickets junto a sus hermanos, llegando a compartir escenario con Ray Charles, tanto en el extranjero como en su país natal.

Dentro de sus trabajos resaltan "Jim y el durazno gigante", "Bichos", "El extraño mundo de Jack", "Mini Espías"; entre otros.