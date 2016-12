Falleció Debbie Reynolds, madre de Carrie Fisher

Debbie Reynolds falleció este miércoles, producto de un infarto cerebral, apenas un día después de que su hija Carrie Fisher dejara de existir.

Reynolds se encontraba planificando el funeral en la casa de su otro hijo Todd, cuando sufrió una urgencia médica. Pasada las 13:00 hora local (18:00 horas de Chile), los servicios de especialistas médicos fueron requeridos a través del 911, en la residencia de Beverly Hill.

Según detalló TMZ, la icónica actriz de "Singing in the Rain" sufrió un ataque cerebrovascular, por lo que finalmente fue trasladada hasta un recinto asistencia, donde finalmente se produjo su deceso, según lo confirmó el mismo Todd.

Nacida el 1 de abril de 1932 en El Paso (Texas, EE.UU.), Reynolds destacó como intérprete en los años 50 y 60, sobre todo de películas musicales como la emblemática "Singin' in the Rain" (1952), que protagonizó junto a Gene Kelly y Donald O'Connor.

Su nombre y apellidos figuran en los créditos de otras cintas como "I Love Melvin" (1953), "The Tender Trap" (1955), "How The West Was Won" (1962) y "The Unsinkable Molly Brown" (1964), por la cual fue nominada al Oscar a la mejor actriz.

Posteriormente su carrera pasaría por Broadway, con trabajos en obras como "Irene", aunque continuaría teniendo presencia en Hollywood al dejar su huella en "Mother" (1996), "In & Out" (1997) y "Behind the Candelabra" (2013), su último trabajo.

Debbie Reynolds fue conocida también por su turbulenta vida sentimental y su mala suerte con las relaciones. Se casó por primera vez en 1955 con el cantante Eddie Fisher, con quien tendría a sus hijos Todd y Carrie.

En 1959 la pareja se divorció después de que Fisher le fuera infiel con Elizabeth Taylor, un escándalo muy comentado en la prensa de la época.

Posteriormente contraería matrimonio en 1960 con Harry Karl, del que se separaría en 1973 después de que éste dilapidara su fortuna en el juego, y su tercer marido sería Richard Hamlett, con quien estuvo casada desde 1984 hasta 1994.

Asimismo, Debbie Reynolds sobresalió a lo largo de su vida como una gran coleccionista de objetos relacionados con el mundo de Hollywood.

Carrie Fisher, hija de Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher y que dio vida a la célebre princesa Leia en las películas de ciencia-ficción de "Star Wars", falleció el martes a los 60 años en Los Ángeles.

Tras conocerse la noticia, Reynolds publicó el martes un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dio las gracias a todos los que acogieron "el talento" y "el don" de su "querida e increíble hija".