Familia aprueba cinta sobre Amy Winehouse y le cierra la puerta a Lady Gaga

La familia de la fallecida Amy Winehouse anunció que se está preparando una película biográfica de gran escala sobre la intérprete de "Back to Black", cuyas ganancias beneficiarán a la fundación que lleva su nombre.

"Ahora nos sentimos capaces de celebrar la extraordinaria vida y el talento de Amy", dijo el padre del cantante, Mitch Winehouse, en un comunicado. "Y sabemos en la Fundación Amy Winehouse que la verdadera historia de su enfermedad puede ayudar a muchas otras personas que podrían estar experimentando problemas similares".

Debra Hayward y Alison Owen serán productoras de la cinta. Geoff Deane ("Kinky Boots") será el encargado de escribir el guión de la cinta que llevará la vida de Winehouse a la pantalla grande.

Asimismo, el padre de la cantante descartó en una entrevista con The Sun que Lady Gaga interpretará a Winehouse, luego de las alabanzas por su actuación en "Nace una estrella", recientemente estrenada en cines.

"Lo que queremos es que alguien represente a Amy de la forma en que era... la persona divertida, brillante, encantadora y horrible que era", dijo su progenitor.

"No sería Lady Gaga. Ella no habla nuestro tipo de inglés. No me importaría apostar que sería una actriz desconocida, joven, que se parezca un poco a Amy", sentenció.

La película comenzará su rodaje en 2019, para ser estrenada posiblemente en 2020.