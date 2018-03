Festival Internacional de Cine de Panamá permitirá selfis en la alfombra roja

Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) 2018, que se celebrará del 5 al 11 de abril y tiene entre sus invitados al actor español Eduardo Noriega, no restringirá los selfis en la alfombra roja que antecede a la exhibición de las cintas como lo hará el de Cannes para su 71 edición de mayo próximo.

"Mientras más la gente se sienta que este festival es suyo y que puede ser parte del mismo, de la manera que pueda hacerlo, nosotros estamos a favor eso", dijo a Efe la directora del IFF, Pituka Ortega, durante un almuerzo informal con la prensa.

Ortega indicó que no han planificado nada al respecto pero aclaró que "por el momento" no piensan prohibirlos, como lo ha determinado hacer el Festival de Cannes para no ralentizar el estricto horario de la organización y la proyección de las películas.

"Esas son ceremonias más largas que las nuestras", agregó Ortega, quien destacó que lo que se quiere en esta VII edición del Festival Internacional de Cine de Panamá "es que la gente se divierta".

Junto a Pierre Lescure (presidente del festival), el delegado general de Cannes Thierry Frémaux ha decidido prohibir los selfis.

"En la alfombra roja, la trivialidad y la ralentización provocada por el desorden que causa la práctica de los selfis perjudica la calidad de la subida de las escaleras y, por tanto, al festival en su globalidad", explicó la semana pasada el responsable de Cannes.

De ahí que en esta 71 edición del certamen más famoso del mundo, que se celebrará del 8 al 19 de mayo, ya no se podrá repetir la habitual escena de invitados haciéndose un selfi mientras se multiplican los flashes de los fotógrafos acreditados.

La directora del IFF Panamá, por su parte, destacó que entre los invitados á esta nueva edición de la muestra está el actor español Eduardo Noriega ("Tesis", 1996), ("Nuestros amantes", 2016) y ("Perfectos desconocidos", 2017).

El IFF también volverá a contar con una de sus habituales celebridades, la actriz Geraldine Chaplin, además de su hija, Oona Chaplin (Talisa Maegyr en "Juego de Tronos" de HBO, 2012-2013).

Ortega detalló que también confirmó el documentalista mexicano Everardo González, ganador del premio de Amnistía Internacional en el Festival de Berlín y del premio FIPRESCI (Federación Internacional de Críticos de Cine) por "La Libertad del Diablo" (2017), que presenta historias de las víctimas de la violencia en México.

La libertad del diablo, de acuerdo con Ortega, "es una obra muy relevante".

En esta edición se proyectarán una veintena de títulos, como "La Farsa del Arte", del sueco Ruben Östlund y ganadora de la última Palma de Oro de Cannes; "Una Mujer Fantástica", del chileno Sebastián Lelio; "Diciembres", del panameño Enrique Castro; y "Yo no me llamo Rubén Blades", del panameño Abner Benaim, que cierra el IFF.