Susan Sarandon, Premio de Honor en el Festival de Cine Fantástico de Sitges

La actriz Susan Sarandon recibirá el próximo mes de octubre en el Festival de Cine Fantástico de Sitges (Cataluña, noreste de España) el Premio Honorífico del certamen, que este año conmemora su 50 aniversario.

El reconocimiento a Sarandon (Nueva York, 1946) se suma a los ya anunciados galardones para los directores William Friedkin, que recogerá el Gran Premio Honorífico, y Johnnie To.

El director del festival, Ángel Sala, argumentó el premio a la actriz por "una extensa filmografía llena de títulos memorables del género" como "The Rocky Horror Picture Show" (1975), que se proyectará en sesión especial con su presencia; "The Hunger" (1983), de Tony Scott, o "The Witches of Eastwick" (1987), de George Miller.

El festival también entregará una 'máquina del tiempo' al español Santiago Segura, "un gran amigo del festival, gran actor y gran director, fundamental para comprender el cine español de los últimos 25 años".

En sesión especial se proyectará la comedia argentina "Solo se vive una vez", de Federico Cueva, en cuyo reparto figuran, además de Segura, Gérard Depardieu, Hugo Silva y Carlos Areces.

En una conferencia de prensa, Sala dio a conocer una cincuentena de las películas que se proyectarán en el festival, ninguna de las cuales, aseguró, será la que inaugurará el certamen.

Entre estas cintas, Sala destacó de manera especial "The Killing of a Sacred Deer", la nueva propuesta del director griego Yorgos Lanthimos, que ganó el premio al mejor guion en el último Festival de Cannes.

"Una película inquietante al estilo del cine de Haneke o Kubrick, con Colin Farrell y Nicole Kidman, que aunque no será la más 'gore' del festival, sí será la más aterradora", señaló Salas.

El cine español estará representado por Gerardo Herrero y su "Maus", una adaptación libre del famoso cómic de Art Spiegelman; por Andrés Goteira , con "Dhogs", y por "Musa", de Jaume Balagueró, que presentará su última película, "Musa", "una historia que mezcla el thriller y el terror sobrenatural", y con un reparto internacional en el que figuran Christopher Lloyd, Franka Potente y Leonor Watling.

En la sección oficial se exhibirá "El habitante", cinta mexicana dirigida por Guillermo Amoedo y producida por el chileno Nicolás López; "Bushwick", de Jonathan Milott y Cary Murnion; la brasileña "As boas maneiras", de Marco Dutra y Juliana Rojas; o el documental "78/52", de Alexandre O. Philippe, que analiza minuciosamente la escena de la ducha de "Psicosis" de Hitchcock.

En la sección oficial Fantástico también habrá trabajos más "rompedores" como "November", coproducción de Estonia, Polonia y Holanda, dirigida por Rainer Sarnet y habitada por hombres lobos, espíritus y plagas; o "Salyut-7", del ruso Klim Shipenko, "una suerte de 'Gravity' rusa ambientada en los años 80 en los últimos años de la Unión Soviética".

El cine asiático tendrá, como cada año, una gran presencia en la programación, con títulos como "A day", debut de Cho Sun-ho, con un protagonista que revive un día trágico una vez y otra vez al estilo de "Groundhog Day"; "Blade of the inmortal", último filme de Takashi Miike, o "Before we vanish", un drama de extraterrestres de Kiyoshi Kurosawa.

Además, el 50 Festival de Sitges recuperará otro clásico del género, "Terminator 2: Judgment Day" (1991), de James Cameron, en esta ocasión en 3D.