"The Wife", protagonizada por Glenn Close, clausurará el Zinemaldia

La película "The Wife", protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce, clausurará, en una proyección fuera de concurso, la 65 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra entre el 22 y el 30 de septiembre.

Se trata de una coproducción entre Suecia y el Reino Unido, dirigida por el sueco Björn Runge que adapta la novela homónima de la escritora estadounidense Meg Wolitzer.

El film narra la historia de una mujer que se ha sacrificado durante 40 años para apoyar la carrera literaria de su marido, pero llega a su límite en vísperas de que su cónyuge reciba el Premio Nobel de Literatura.

Esa "buena esposa" es Glenn Close, actriz estadounidense que ha sido nominada en nueve ocasiones a los premios Óscar y que recibió en 2011 el Premio Donostia del Festival de San Sebastián, adonde acudió para presentar la película "Albert Nobbs".

Su extensa y exitosa carrera cinematográfica incluye títulos como "The World According to Garp", con la que debutó; "The Big Child", de Lawrence Kasdan; "Fatal Atrraction", de Adrian Lyne, y "Dangerous Liaisons", de Stephen Frears, entre otras, mientras que en los últimos años ha destacado su trabajo en series de televisión como "The Shield" y "Damages".

La réplica interpretativa se la otorga en "The Wife" el británico Jonathan Pryce, procedente de la Royal Shakespeare Company y que cuenta en su filmografía con títulos como "Brazil", de Terry Gilliam; "Glengarry Glen Ross" y la saga de "Pirates of the Caribbean".

Más recientemente, ha interpretado al fanático Gorrión Supremo en la célebre serie de televisión "Game of Thrones".

El reparto se completa con Christian Slater, Max Irons, Annie Starike y Harry Lloyd.

Todos ellos trabajan bajo la dirección de Björn Runge, quien obtuvo el premio Ángel Azul a la mejor película europea en la Berlinale por "Daybreak" (2004) y que compitió en la Sección Oficial de San Sebastián en 2011 con "Happy End", película que se llevó el premio del jugado a la mejor fotografía.