Carrie Fisher murió a los 60 años

La actriz estadounidense Carrie Fisher, famosa por su papel de princesa Leia en "Star Wars", falleció este martes a los 60 años, reportan medios estadounidenses.

De acuerdo a TMZ, la familia confirmó la muerte de la reconocida actriz la mañana de este martes, luego de haber sufrido el pasado viernes un ataque al corazón en pleno vuelo, mientras viajaba de Londres a Los Angeles.

El vocero de la familia, Simon Halls, aseguró que "con gran tristeza, Billie Lourd confirma que su querida madre, Carrie Fisher, ha fallecido a las 08:55 de esta mañana. El mundo la amaba y se la echará profundamente de menos. Nuestra familia al completo les da las gracias por sus pensamientos y sus oraciones".

Carrie Fisher saltó a la fama como la princesa Leia de "Star Wars" en la trilogía original de ciencia-ficción de George Lucas: "Star Wars: A New Hope (1977)", "The Empire Strikes Back" (1980) y "Return of the Jedi" (1983).

Como sus compañeros de elenco Harrison Ford y Mark Hamill, Fisher regresó para el relanzamiento de la saga "Star Wars: The Force Awakens" (2015) y además está confirmada su participación en "Star Wars: Episodio VIII" (2017), cinta que ya finalizó su rodaje.