Carrie Fisher sufrió ataque cardíaco en un avión

La actriz Carrie Fisher sufrió un infarto al corazón mientras realizaba un viaje en avión.

De acuerdo a TMZ, la intérprete de la "Princesa Leia" en "Star Wars" volaba desde Londres hasta Los Ángeles y sufrió la complicación de salud a 15 minutos del aterrizaje.

La estadounidense de 60 años recibió reanimación cardiopulmonar sobre la nave y luego fue trasladada a un hospital, una vez que el avión aterrizó en la ciudad de destino.

Según la tripulación la actriz se encontraba incosciente en el momento del aterrizaje. Por su parte, el portal Variety aseguró que su estado de salud es crítico, mientras que la policía detalló que se le practicaron técnicas de reanimación avanzadas.

En estos momentos se encuentra internada en el Centro Médico de la Universidad de California, donde está conectada a un ventilador artificial, según TMZ. Un par de horas después de su arribo al hospital llegó su hija y su hermano Todd Fisher, quien dijo a la agencia AP que la condición de la actriz es "estable" y que ya salió de la sala de emergencias.

La actriz Anna Akana ("Ant-Man") iba en el mismo vuelo de la "Princesa Leia" y aseguró en su cuenta de Twitter que Fisher dejó de respirar.

Don't know how else to process this but Carrie Fisher stopped breathing on the flight home. Hope she's gonna be OK 😞 — Anna Akana (@AnnaAkana) December 23, 2016

Reacciones

En cuanto se supo del ataque cardiaco de Carrie Fisher, diversas celebridades comenzaron a desear su pronta recuperación.

@carrieffisher The whole world is sending you so much love! Sending you the universes most powerful Force XXXXX❤❤❤ — Gwendoline Christie (@lovegwendoline) December 23, 2016

So much love being sent to you @carrieffisher — christina applegate (@1capplegate) December 23, 2016

The world waits. Sending love and light to @carrieffisher and her family. — E L James (@E_L_James) December 23, 2016

Thoughts and prayers for our friend and everyone's favorite princess right now.. @carrieffisher — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) December 23, 2016

My thoughts and prayers R with @carrieffisher RIGHT NOW! I pray God brings her back safely! She's a sweet woman, back doin what she loves!🙏🏼 — Corey Feldman (@Corey_Feldman) December 23, 2016