Hally Berry contó cómo fue dormir en un albergue para indigentes

Halle Berry, ganadora del Oscar a la mejor actriz en 2001, confesó que hubo un tiempo en sus inicios en esta profesión que tuvo que vivir en un refugio para personas sin hogar en Nueva York, debido a las carencias económicas.

"Eso fue duro. Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella, pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí", dijo la actriz, a la revista People.

“Si quieres estar allí, entonces lo resuelves. Renunciar nunca fue una opción", dijo la actriz que dejó Cleveland, su ciudad natal, para probar suerte. "Fue como cuando estaba en la escuela secundaria, que tenía el deseo insaciable de ganar”, agregó.

La actriz, de 50 años, tiene dos hijos y tres matrimonios fallidos a cuesta. Sobre su situación actual de soltería, Berry ha asegurado estar disfrutando y aprendiendo mucho.

"Estoy aprendiendo a tener un minuto para estar conmigo misma y estoy tratando de averiguar cómo tomar una decisión u otra yo sola. Esto ha sido una gran lección para mí", remató Halle.