Henry Cavill: Las películas de DC no han funcionado precisamente

Henry Cavill, quien interpreta a "Superman" en las películas de Warner Bros. y DC Comics, se sinceró sobre el desempeño que han tenido los títulos una vez estrenados, asegurando que "no han funcionado precisamente".

"Incluso si Marvel no existiera, lucharíamos. Hay un estilo por el que en DC se inclinaron, un intento de ser diferentes y ver las cosas desde una perspectiva ligeramente diferente, lo que no ha funcionado precisamente", sostuvo en conversación con la revista The Rake.

Y luego sostuvo que "sí, eso ha generado dinero pero no han sido un éxito con la crítica; no le han dado a nadie las sensaciones que los superhéroes le deberían dar a los espectadores".

Aunque si bien para Cavill las cosas en un amplio panorama no han funcionado muy bien, el actor cree que "Wonder Woman" puede ser la piedra angular para dar un vuelco al camino.

"Creo que es un momento espléndido para una heroína. Tenemos el contexto preciso en cuando a la política social en la actualidad, la necesitamos, queremos esa perspectiva, y 'Wonder Woman' llegó en tiempo adecuado, transformándose en un éxito fenomenal, lo que es fantástico", explicó.

Y recalcó que "cualquier éxito en el universo de los superhéroes, especialmente en el Universo DC, es maravilloso, porque quiero seguir contando la historia de Superman; egoístamente, eso funciona para mí".