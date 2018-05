Hollywood llevará al cine el ascenso al poder de Donald Trump

El ascenso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será llevado al cine en una película titulada "The Apprentice" con guión de Gabriel Sherman, periodista de Vanity Fair, informó este jueves la prensa estadounidense.

"Como periodista, he informado sobre Donald Trump durante más de 15 años", dijo Sherman en un comunicado.

"Desde hace mucho tiempo me han fascinado sus orígenes como joven empresario en el mundo rudo del Nueva York de los años 70 y 80. Ese periodo formativo deja claras muchas cosas sobre el hombre que hoy ocupa el despacho oval", agregó.

El plan es narrar el ascenso al poder de Trump visto desde la perspectiva de muchas de sus mayores influencias, como el abogado -y mentor del mandatario- Roy Cohn.

El filme será producido por Amy Baer a través de su compañía Gidden Media, que tiene en cartelera el estreno de "Mary Shelley", una biografía sobre la creadora de Frankenstein.

Sherman no es un extraño en Hollywood ya que recientemente logró que su libro "The Loudest Voice in the Room", sobre el difunto fundador de Fox News, Roger Ailes, fuera adaptado para una serie de televisión en la cadena de pago Showtime, con producción de Jason Blum (Blumhouse).