Icónica actriz y directora francesa Jeanne Moreau falleció a los 89 años

La actriz y directora Jeanne Moreau, considerada la gran dama del cine francés, murió este lunes a los 89 años de edad, informaron los medios franceses.

La intérprete, que se puso bajo las órdenes de los mayores directores de la cinematografía francesa, como François Truffaut, Louis Malle o André Téchiné, fue hallada sin vida esta mañana en su domicilio parisino por su señora de la limpieza, indicó la revista Closer.

Moreau, "la mejor actriz del mundo", según Orson Welles, y la primera mujer académica de Bellas Artes en la historia de Francia, fue abanderada de la "Nouvelle Vague" y musa igualmente de directores como Luis Buñuel, con quien trabajó en "Le journal d'une femme de chambre".

"Esta tristeza no acabará nunca, pero la alegría de recordarla siempre estará con nosotros", dijo en Twitter el organismo encargado de la promoción del cine francés en el extranjero, Unifrance.

#JeanneMoreau, 1928-2017. This sadness will never end. But the joy of remembering her will always be with us. pic.twitter.com/HocfzWn0ZM