Intérprete de "Gozilla" murió a los 88 años

El actor japonés Haruo Nakajima, conocido por ser el intérprete del monstruo "Godzilla" en el cine, murió a los 88 años.

Según informó Variety, el artista se calzó el traje del personaje desde la primera película japonesa de 1954 hasta "Godzilla vs Gigan" de 1972.

Tras retirarse de estas labores, Nakajima comenzó a participar en diversas convenciones relacionadas a temáticas de ciencia ficción tanto en Japón como en Estados Unidos.

En 2010 lanzó su autobiografía, la cual se basaba mayoritariamente en la historia de un actor que interpretó a una de las criaturas más populares del cine. En ese mismo texto, Nakajima relataba que los primeros disfraces del personaje alcanzaban los 100 kilos de peso.

Además de "Godzilla", el japonés actuó en la recordada "Los siete samurais" de Akira Kurosawa.

RIP Haruo Nakajima, the classic #Godzilla suit actor. He was 88. #中島春雄 pic.twitter.com/Yx0PjmBvLw