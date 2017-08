Daniel Craig confirmó que volverá a interpretar a James Bond

El actor Daniel Craig confirmó este martes que volverá a interpretar al agente James Bond en la que será la cinta número 25 de esta exitosa saga de espionaje y afirmó que ésta será su última película como el icónico personaje.

"¿Volverás a ser James Bond?", preguntó en la entrevista el presentador Stephen Colbert, animador del programa de conversaciones "The Late Show", a lo que Craig respondió "sí".

No obstante, Daniel Craig aseguró que la próxima cinta, que será la quinta película en la que encarne a James Bond, será su última participación en la saga.

De esta manera, el intérprete confirmó la información del diario New York Times, que en julio desveló en exclusiva que Craig continuaría siendo el rostro del Agente 007.

Craig protagonizó "Casino Royale" (2006), "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) y "Spectre" (2015), la cual recaudó 880 millones de dólares en taquilla a nivel mundial según el portal especializado Box Office Mojo.

El guión del nuevo largometraje, que se estrenaría en estadosunidos el 8 de noviembre de 2019, correrá por cuenta de Neal Purvis y Robert Wade, que han escrito todas las películas de James Bond desde "The World Is Not Enough" (1999).