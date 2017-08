James Cameron cree que "Wonder Woman" es un "paso atrás"

El director de cine James Cameron, que tiene a su haber cintas como "Titanic" y "Avatar", aseguró que "Wonder Woman" es "un paso atrás" en el rol de las mujeres en el cine.

"Todas las autofelicitaciones que Hollywood se ha hecho sobre 'Wonder woman' son tan equivocadas. Ella es un icono objetivizado, ¡sólo es el Hollywood machista haciendo lo mismo de siempre! Yo no digo que no me gustara la película, pero para mí es un paso atrás", señaló a The Guardian.

El cineasta aseguró que personajes que él ha creado, como "Sarah Connor" en "Terminator", "no era un icono de belleza. Ella era fuerte, tenía problemas, era una madre terrible, y se ganaba el respeto de la audiencia a través de su pura valentía. Y para mí, (lo que logró Coonor) es obvio: ¡la mitad de la audiencia es femenina!".