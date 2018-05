John Lithgow se suma a la adaptación de "Cementerio de animales"

El remake de "Cementerio de animales", historia creada por Stephen King, comienza a armarse de cara a su estreno planificado para el 2019.

John Lithgow, actor conocido por sus papeles en series como "Dexter" y "The Crown", además de cintas como "Rise of the Planet of the Apes", se unió al elenco según informó The Hollywood Reporter.

El intérprete dará vida a Jud Crandall, el hombre encargado de presentar el cementerio de animales en donde las mascotas regresan a la vida

Nacida desde el libro de Stephen King, esta historia tuvo su adaptación a la pantalla grande en 1989 dirigida por Mary Lambert.

Para este remake, serán los directores Dannis Widmyer y Kevin Kolsch los encargados. Además, se negocia con el actor Jason Clarke para el papel principal.