John Williams creará el tema principal para "Solo, A Star Wars Story"

Los fanáticos de "Star Wars" pueden celebrar una vez más, porque a diferencia de lo que pasó con "Rogue One", en que la banda sonora fue completamente compuesta por Michael Giacchino, ahora John Williams confirmó que se involucrará en el proceso creativo de "Solo, A Star Wars Story".

Así lo contó a Variety el mismo compositor, quien aseguró que será el responsable del tema principal de la película que narrará las historias de juventud del carismático "Han Solo".

Según explicó Williams, "el plan actual es que yo escribiré el tema para Han Solo, y John Powell creará la banda sonora, lo que por supuesto hará de manera brillante. Su asignación es algo que me tiene muy feliz".

"Lo que haré es ofrecerle algo a John y al Ron (Howard, el director), y si todas las partes están feliz, entonces yo estaré feliz. John (Powell) completará el soundtrack. El escribirá todo el resto de los temas y todo el otro material, que estaré muy ansioso de oír", añadió.

John Williams es el compositor de las ocho principales películas en la saga "Star Wars". Giacchino fue el primero en hacerse cargo de las composiciones musicales de una película en la franquicia, aparte del creador de 85 años. John Powell se sumará a la familia con lo que haga para "Solo, A Star Wars Story", película que tiene fijado su estreno para mayo de 2018. Entre sus créditos, Powell cuenta con los trabajos hechos para la serie "Bourne", "Shrek" y las películas de "How to Train Your Dragon".