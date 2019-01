Kevin Spacey asegura que hubo coqueteo con joven que lo acusó de abuso sexual

El actor Kevin Spacey aseguró que existió una dinámica de coqueteo con el joven que lo denunció por un supuesto abuso sexual y que el encuentro fue consensuado.

En su defensa presentada este lunes el intérprete detalló que el denunciante "aceptó los tragos que le ofrecieron, lo dejó (a Spacey) poner su brazo alrededor de él mientras estaban cantando juntos sentados en un piano. Incluso salieron a fumar juntos después de haberle compartido su número de teléfono".

"A lo más, esto describe a dos personas en un coqueteo mutuo y consensuado, nada más", agregó en el documento, según reveló Page Six.

Además, indicó que las acciones del joven durante el supuesto abuso "son completamente inconsistentes con las de una víctima de agresión sexual".

"Él no tuvo objeción con la tocación que señala, no le pidió a Spacey que parara y no hizo nada para salir de esta situación", sostuvo la defensa del actor.

El pasado lunes el artista concurrió a un tribunal de Nantucket para comparecer por esta denuncia de la que se declaró "no culpable".

La versión del denunciante

Por su parte la supuesta víctima, hijo de la conductora de noticias Heather Unruh, sostuvo en su denuncia que el actor le ofreció cerveza y whiskey y luego "puso su mano bajo el pantalón y tocó sus genitales durante tres minutos mientras estaban sentados junto a un piano".

El joven dijo a la policía que no escapó de la situación para no generar una escena al interior del bar, ya que era menor de edad y su presencia ahí era ilegal. Además, confesó que le dijo a Spacey que tenía 23 años.

Una tercera versión

Además de las versiones de Spacey y la presunta víctima, el caso cuenta con el testimonio de la entonces novia del denunciante. Según el equipo de Spacey, la mujer recibió mensajes de texto y vía Snapchat durante la supuesta agresión, lo que fue confirmado por ella misma.

En su testimonio, la joven indicó haber recibido un mensaje de su novio donde le decía que Kevin Spacey lo estaba golpeando, pero ella no le creyó. Minutos más tarde aseguró haber recibido un video donde el actor "le toca la parte delantera de su entrepierna".

Más tarde la presunta víctima llamó a su novia y le dijo "no soy gay".

El juicio contra Kevin Spacey por este presunto abuso sexual continuará el próximo 4 de marzo.