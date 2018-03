La triste verdad que escondía el "Baby Groot" de "Guardianes de la Galaxia Vol. 2"

Todo partió con la pregunta de una usuaria: ¿a quién salvas? Interrogante que fue acompañada por una fotografía del "Baby Groot" que apareció en "Guardianes de la Galaxia Vol. 2" y otra de un "porg", las aves que recientemente conocimos en "Star Wars: The Last Jedi".

En la discusión apareció el mismísimo director de las películas de los "Guardianes", James Gunn, para zanjar un incógnita que había alimentado múltiples teorías de los fanáticos.

Gunn, obviamente, defendió a la "forma de vida avanzada" de sus filmes, desestimando los pájaros que convivían con "Luke Skywalker" en el planeta "Ach-To". Ante lo que obtuvo una respuesta que lo cuestionó: "pero puedes hacer crecer a Groot de nuevo, como se evidenció en tu película. Una vez que matas a un porg, desaparece definitivamente".

Fue en ese momento en que Gunn soltó la bomba: "El primer Groot está muerto. Baby Groot es su hijo".

First Groot is dead. Baby Groot is his son.



En la primera película de "Guardianes de la Galaxia", "Groot" adulto se sacrificaba para salvar al equipo y sólo una pequeña ramita sobrevivía, la que tras ser plantada por sus compañeros creció para transformarse en el "Baby Groot" que se conoció en el "Vol. 2".

Obviamente, hubo usuarios descontentos ante tamaña revelación, por lo que James Gunn continuó entregando información sobre la situación "Groot" adulto/"Baby Groot".

"Para partir no tiene los recuerdos del Groot adulto. ¡El Groot Adulto sabría qué botón presionar!", le contestó a otra usuaria que solicitó más detalles.

He doesn’t have adult Groot’s memories for one. Adult Groot would know what button to push!