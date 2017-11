Louis C.K. y acusaciones de conductas sexuales indebidas: "Estas historias son verdaderas"

El comediante estadounidense Louis C.K. aceptó como verdaderas las acusaciones de 5 mujeres, quienes lo apuntaron como autor de conductas sexuales indebidas a través de un artículo publicado por el New York Times.

C.K. asumió la responsabilidad a través de un comunicado publicado en The Hollywood Reporter, donde aseguró estar arrepentido de sus acciones. "En ese momento (cuando sucedieron los abusos), me dije a mí mismo que lo que hice estuvo bien porque nunca le mostré a una mujer mi pene sin preguntar primero, lo cual es cierto. Pero lo que aprendí más tarde en la vida, demasiado tarde, es que cuando tienes poder sobre otra persona, pedirle que mire tu pene no es una pregunta", declaró el humorista.

En la misiva, el artista admite que abusó de su situación de poder, la cual llevó a guardar silencio a las afectadas por sus vejaciones: "También tomé ventaja del hecho que fui muy admirado en mi comunidad, lo que les impidió compartir su historia y les trajo dificultades cuando lo intentaron porque las personas que me admiran no querían escucharlo. No pensé que que estaba haciendo algo de eso porque mi posición me permitió no pensar en eso".

"No hay nada en esto por lo que me perdone a mi mismo", agrega Louis, quien también reconoce que la "pena más dura de vivir es lo que has hecho para herir a alguien más". "He pasado mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo todo lo que quiero. Ahora daré un paso atrás y tomaré mucho tiempo para escuchar", sentenció hacia el final.

Revisa el comunicado completo acá: