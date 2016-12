Pareja reveló cómo encontró al fallecido George Michael

Fadi Fawaz, quien se reconoce como pareja de George Michael, reveló en redes sociales que fue él quien encontró al fallecido cantante la mañana de esta Navidad.

"Es una Navidad que nunca olvidaré, al encontrar a tu pareja muerta tranquilamente en la cama, a primera hora de la mañana... Nunca dejaré de extrañarte", escribió Fawaz.

El estilista ha sido vinculado por largo tiempo a George Michael, pero según se ha reportado anteriormente, la pareja prefirió mantener su relación con bajo perfil.

Los representantes de George Michael han asegurado que el cantante falleció producto de una falla cardiaca, pero las razones exactas de su deceso aún no han sido reveladas.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx