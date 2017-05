Película "Mamma Mia!" tendrá segunda parte

Universal Pictures anunció este sábado que habrá una nueva película de su exitoso musical "Mamma Mía!". El filme protagonizado por Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan y Colin Firth comenzará a rodarse a finales del 2017.

"Mamma Mia: Here We Go Again!" será el título de esta entrega, la que también incluirá canciones de la banda sueca ABBA. Se espera que la cinta llegue a los cines del mundo el próximo 20 de julio del 2018.

Según informa Variety, Ol Parker -"Now is Good", "The Second Best Exotic Marigold Hotel"- será el encargado de escribir y dirigir esta comedia romántica, la cual será una precuela y se centrará en la historia de Sophie Sheridan (Seyfried), Donna (Streep) y Sam Carmichael (Brosnan).

"Mamma Mia!" recaudó más de 600 millones de dólares mientras estuvo en exhibición, una cifra alta considerando que sólo se invirtió 52 millones en su producción.