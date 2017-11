Polémica cinta de Kevin Spacey ya tiene fecha de estreno en Chile

"All the money in the world", la polémica cinta que estaba protagonizada por Kevin Spacey, se estrenará en Chile el próximo 18 de enero.

La película ha estado en el ojo del huracán luego de que se conocieran una serie de acusaciones por acoso y abuso sexual en contra del actor.

La polémica escaló a tal nivel que el director Ridley Scott decidió eliminar a Spacey de la versión final y reemplazar a su personaje con el actor Christopher Plummer.

El protagonista de "House of Cards" interpretaba al multimillonario J. Paul Getty en esta producción, que narra el enfrentamiento entre el empresario y un grupo de secuestradores que tenía prisionero a su nieto.

"All the money in the world" debutará en Chile más de un mes después de su llegada a Estados Unidos, país donde se estrenará el 8 de diciembre.