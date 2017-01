Donald Trump a Meryl Streep: Es la más sobrevalorada de Hollywood

El presidente electo de Estados Unidos Donald Trump respondió a través de su cuenta de Twitter a la actriz Meryl Streep, asegurando que es "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood".

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Ella es una.....", escribió Trump la mañana de este lunes en las redes sociales.

La protagonista de la gala de los Globos de Oro al recibir el premio honorífico Cecil B. DeMille criticó en su discurso al electo mandatario y defendió a los extranjeros que dan vida a Hollywood.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", aseguró.

"El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", añadió.