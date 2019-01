El poderoso discurso de Glenn Close en los Globos de Oro

Sin duda uno de los discursos de agradecimiento más potentes de la noche del domingo en los Globos de Oro vino con una de las sorpresas de la velada. Glenn Close se quedó con el galardón en la categoría de Mejor Actriz en Filme Dramático, por su actuación en "The Wife", algo que no se esperaba ni ella misma por el rostro que dejó ver en la transmisión oficial.

Memes aparte por su reacción, Close sí brilló por el sentido discurso que le dedicó a sus compañeras, a las mujeres de la industria audiovisual, cuando le tocó agradecer su premio.

"Interpretar a un personaje es tan interno. Y estoy pensando en mi madre que se subyugó a mi padre durante toda su vida y cuando tenía 80 años me dijo 'siento que no he logrado nada'. Eso estuvo tan mal y siento que eso es lo que he aprendido durante toda esta experiencia, las mujeres somos cuidadoras, eso es lo que se espera de nosotros".

"Tenemos a nuestros hijos. Con la suerte suficiente tenemos esposos y compañeros, quien sea. Pero tenemos que encontrar la realización personal. Tenemos que seguir nuestros sueños. Tenemos que decir 'puedo hacer esto y deberían permitirme hacerlo'".

"Cuando era pequeña, me sentía como Muhammad Ali, quien estaba destinado a ser un boxeador. Yo me sentía destinada a ser actriz. Vi todas las primeras películas de Disney y las de Hayley Mills, y dije 'puedo hacer esto'. Aquí estoy hoy. Serán 45 años en septiembre, desde que trabajo como actriz. No puedo imaginar una vida más maravillosa".

"Gracias a Björn Runge, quien está aquí, quien dirigió 'The Wife', quien confió en el Close-Up, quien sabía donde poner la cámara y cómo iluminarnos. Jonathan Price, qué gran compañero. Mi hija Annie, quien interpretó la fundación de este personaje. Te amo, mi amor. Muchas gracias", selló la actriz.

Este es el tercer Globo de Oro para Glenn Close y el primero por un rol cinematográfico.