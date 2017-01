Este domingo son los Globos de Oro 2017

La noche de este domingo es la gala de los Globos de Oro, ceremonia que se realizará en el hotel Beverly Hilton de Los Angeles, que tendrá a Jimmy Fallon como presentador y que en Chile se podrá ver a través de TNT desde las 21:00 horas.

Chile se hace presente, una vez más en una premiación internacional, de manos de Pablo Larraín y su cinta "Neruda", candidata a Mejor Película Extranjera, donde compite contra "Elle" (Francia), "The Salesman" (Irán/Francia), "Toni Erdmann" (Alemania/Austria), "Divines" (Francia/Qatar).

Pero además, la actriz Natalie Portam, que protagoniza "Jackie" que también dirige Larraín, compite en la categoría de Mejor Actriz en una Película Dramática, donde peleará el galardón contra Amy Adams, Jessica Chastain, Isabelle Huppert y Ruth Negga.

"La La Land" parte como la gran favorita

El musical "La La Land" es el gran favorito con siete nominaciones, seguido por los dramas "Moonlight", con seis, y "Manchester by the Sea", con cinco.

"Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Lion", "Manchester by the Sea" y "Moonlight" competirán como Mejor Película Dramática, mientras que "La La Land", "Deadpool", "20th Century Women", "Sing Street" y "Florence Foster Jenkins" lo harán como Mejor Película de Comedia o Musical.

En el terreno de Mejor Actor Dramático, los contendientes son Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Joel Edgerton ("Loving"), Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Denzel Washington ("Fences").

Dentro de la categoría de Comedia o Musical, los nominados como mejor actor son Colin Farrell ("The Lobster"), Ryan Gosling ("La La Land"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Jonah Hill ("War Dogs") y Ryan Reynolds ("Deadpool").

Las actrices en liza son Annette Bening ("20th Century Women"), Lily Collins ("Rules Don't Apply"), Hailee Steinfeld ("The Edge of Seventeen"), Emma Stone ("La La Land") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

En la categoría de mejor cinta de animación, las obras reconocidas son "Kubo and the Two Strings", "Moana", "My Life as a Zucchini", "Sing" y "Zootopia". Por otro lado, el trofeo al mejor guion estará entre "La La Land" (Damien Chazelle), "Nocturnal Animals" (Tom Ford), "Moonlight" (Barry Jenkins), "Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan) y Taylor Sheridan ("Hell or High Water").

Por último, la estatuilla a la mejor banda sonora original pondrá en competición a "Moonlight" (Nicholas Britell), "La La Land" (Justin Hurwitz), "Arrival" (Johann Johannsson), "Lion" (Dustin O'Halloran y Hauschka) y "Hidden Figures" (Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wallfisch).