"La La Land" hace historia en los Globos de Oro

El musical "La La Land" voló alto e hizo historia en la 74 edición de los Globos de Oro al convertirse en la película con el mayor número de premios obtenidos, un total de siete, todos a los que aspiraba.

"La La Land" se llevó los galardones como Mejor Película de Comedia o Musical, Mejor Director (Damien Chazelle), Mejor Actor (Ryan Gosling), Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Guion (Chazelle), Mejor Canción Original ("City of Stars") y Mejor Banda Sonora Original (Justin Hurwitz).

Esos siete trofeos suponen la mejor marca conseguida en la historia de los Globos de Oro, superando los seis premios de "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975).

"Soñemos con más urgencia, vivamos fervientemente y amemos más profundamente", proclamó Mark Platt, productor del filme, al recoger la estatuilla a la mejor película.

La película cuenta la historia de Mia (Emma Stone), una joven aspirante a actriz, y Sebastian (Ryan Gosling), un entregado músico de jazz, que se conocen en Los Ángeles mientras tratan de hacer realidad sus sueños, al mismo tiempo que afrontan las frustraciones de los inicios.

"Esta película es para los soñadores", indicó Stone tras hacerse con el primer Globo de Oro de su carrera.

Pero la emoción llegó, de forma inesperada, con la dedicatoria de Gosling para el hermano fallecido de su esposa, la actriz de origen cubano Eva Mendes.

"Mientras yo cantaba, bailaba y tocaba el piano, mi mujer criaba a nuestra hija, estaba embarazada de nuestra segunda niña e intentaba ayudar a su hermano en su batalla contra el cáncer. Amor, gracias", dijo emocionado el canadiense, que dedicó el premio a Juan Carlos Mendes, fallecido en abril.

Chazelle, de 31 años, triunfó por partida doble con los reconocimientos a Mejor Director y Mejor Guion.

"Gracias a mis padres por creer en mí cuando, con tres años, les dije que quería hacer películas", recordó el realizador.