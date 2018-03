Frances McDormand recuperó oscar que le intentaron robar

Los premios Oscar dan para todo, incluso, para intentos de robos. Una situación así vivió la actriz Frances McDormand, ganadora a mejor actriz protagónica por su papel en "Tres anuncios por un crimen".

Durante la fiesta posterior a la ceremonia, la que es conocida como el "Baile del Gobernador", un sujeto intentó robarle la estatuilla a la intérprete.

Según contó USA Today, la actriz se encontraba junto a su hijo y marido cuando un hombre aprovechó que tenía el oscar en el suelo para llevárselo. Debido a esto, McDormand quedó muy angustiada y lloró por varios pasajes.

Fue el fotógrafo de Wolfgang Puck, el chef que prepara la cena para los ganadores, quien detuvo a este sujeto, recuperando la estatuilla.

El departamento de Policía de Los Ángeles informó que arrestó a este hombre que intentó robarse el oscar.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt