Jennifer Lawrence y Jodie Foster entregarán premio Oscar en reemplazo de Casey Affleck

Jennifer Lawrence y Jodie Foster presentarán este domingo el Oscar a la mejor actriz en lugar de Casey Affleck, el ganador de la estatuilla al mejor actor en 2017, que no asistirá a la gala tras las protestas que recordaron que estuvo involucrado en un caso de acoso sexual.

Tradicionalmente, el Oscar a la mejor actriz lo anuncia el ganador al mejor actor del año anterior, mientras que el reconocimiento al mejor intérprete lo desvela la mejor artista de la edición pasada.

Sin embargo, el medio especializado Variety informó este sábado que Lawrence y Foster serán las encargadas de entregar el premio a la mejor actriz, por lo que cubrirán el vacío que dejó Affeck después de que a finales de enero comunicara a la Academia que no asistiría a la gala.

Esa decisión del actor llegó en medio del escándalo que Hollywood ha vivido en los últimos meses por el goteo constante de casos de agresión y abuso sexual a mujeres en el mundo del espectáculo.

Los movimientos "Me Too" (Yo también) y "Time's Up" ("Se acabó el tiempo") han animado a las víctimas a denunciar sus casos de abuso y acoso sexual y han reclamado respeto para las mujeres.

Affleck fue protagonista de una polémica en los pasados Oscar, en los que ganó la estatuilla al mejor actor por "Manchester By The Sea", después de que los medios de comunicación rescataran un supuesto episodio de acoso sexual durante el rodaje de su falso documental "I'm Still Here" (2010).

En este caso, que se resolvió finalmente con un pacto entre las partes, la productora Amanda White y la directora de fotografía Magdalena Gorka denunciaron a Affleck, quien rechazó las acusaciones en su contra.

Esta controversia no se interpuso en el camino de Affleck al Oscar, lo que también levantó suspicacias de racismo entre quienes vieron un trato de favor hacia este actor blanco frente al afroamericano Nate Parker, director y protagonista de "The Birth of a Nation" (2016) que se hundió el año pasado en el ostracismo por la revelación de un antiguo caso de agresión sexual.

Tras la polémica en torno al productor Harvey Weinstein, acusado por decenas de casos de agresión sexual, numerosas revelaciones del mismo tipo salpicaron a artistas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Franco, Brett Ratner, John Lasseter, Louis C.K. o Bryan Singer.

La 90 edición de los Oscar se celebrará el próximo domingo en Los Ángeles con el comediante Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias y con "The Shape of Water" del mexicano Guillermo del Toro como favorita con trece nominaciones.