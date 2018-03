Kobe Bryant: "Ni en mis sueños más salvajes pensé que estaría en los Óscar"

Kobe Bryant se retiró en abril de 2016 con un legado de cinco títulos de la NBA como jugador de Los Angeles Lakers. Menos de dos años después compite por el Óscar al mejor cortometraje animado con "Dear Basketball", algo que no podía imaginar ni en sus "sueños más salvajes", según dijo a Efe.

"Yo crecí soñando con ganar campeonatos, pero nunca, ni en mis sueños más salvajes, pensé que formaría parte de la industria del cine y mucho menos que estaría en los Óscar", explicó Bryant a Efe en el reciente almuerzo de nominados organizado por la Academia de Hollywood.

"De niño soñaba con el baloncesto y trabajé muy duro para lograr mis metas. Un título, dos, tres, cuatro, cinco... Pero a veces, la vida y Dios te presentan otros caminos que no esperabas. Y este es ese camino. No puedo dejar de sonreír", comentó el nombrado mejor jugador de las Finales de la NBA en 2009 y 2010.

"Imagina por un momento conseguir algo que nunca en tu vida habías imaginado. Y ahora eso mismo lo tienes enfrente. Así es como me siento ahora mismo. Es una locura", declaró Bryant.

El ex jugador de los Lakers y su socio Glen Keane competirán en la categoría de mejor cortometraje de animación de la 90 edición de los Óscar con su obra "Dear Basketball".

Sus rivales en esa categoría son "Garden Party", de Victor Caire y Gabriel Grapperon; "Lou", de Dave Mullins y Dana Murray; "Negative Space", de Max Porter y Ru Kuwahata, y "Revolting Rhymes", de Jakob Schuh y Jan Lachauer.

"Dear Basketball", una obra de poco más de cinco minutos (incluidos sus títulos de crédito), es un poema animado basado en la carta de despedida de Bryant como jugador de baloncesto que publicó en la web "The Players' Tribune" en noviembre de 2015.

Bryant y Keane contaron con la participación del maestro John Williams para crear la música de ese trabajo.

Desde antes de su retirada de las pistas, Bryant ya había dejado claro que sus futuras aspiraciones profesionales se orientarían hacia el mundo empresarial y la producción.

Como muestra de ello fue el estreno del documental "Muse", en febrero de 2015 y a través del canal de pago Showtime, una obra lanzada con el sello Granity Studios (creados por Bryant) y centrada en la carrera del atleta, donde se examinaban sus grandes rivales, sus mejores aliados y las personas que le inspiraron.

"Kobe está trabajando en un puñado de novelas, de ficción pero relacionadas con el deporte, y en base a ellas, construirá series y películas originales creadas por él mismo", sostuvo Molly Carter, directora de mercadotecnia de Granity Studios, en declaraciones al New York Times.

A partir de marzo, ESPN emitirá un programa de análisis del baloncesto llamado "Detail", escrito, producido y presentado por Bryant. Serán 15 capítulos donde el exdeportista explicará cómo estudiaba el deporte y su perspectiva sobre los aspectos fundamentales a desarrollar.

Tras retirarse, rápidamente presentó su propio fondo de inversiones, un instrumento dotado de 100 millones de dólares (81 millones de euros) que viene utilizando para invertir en empresas de tecnología, medios de comunicación y datos.

Para ello, trabaja junto al empresario Jeff Stibel, con quien invierte en varios negocios de ese tipo desde 2013.

"Disfruto ayudando a otros a ser exitosos. Disfruto eso mucho más, es algo que perdura para siempre y espero hacer eso para la próxima generación", señaló por entonces. Así se entiende que apostara por el nombre de Granity para su estudio de cine, mezcla de la frase "greater than infinity" ("más grande que el infinito").