Lin-Manuel Miranda y su nominación al Oscar: "Es una locura"

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, nominado este martes al Oscar a Mejor Canción por el tema "How Far I'll Go", de la cinta animada de Disney "Moana".

"Gracias a la Academia Cinematográfica de las Artes y las Ciencias. Muchas gracias. Pasé una buen parte de mi infancia memorizando los monólogos musicales de Billy Crystal en los Oscar, así que esto es una locura", indicó Miranda en un comunicado.

"Ver 'The Little Mermaid' cambió mi vida a los 9 años, así que trabajar en 'Moana' con sus directores, Ron Clements y John Musker, ha sido un sueño hecho realidad. Comparto este honor con ellos, con mis compañeros compositores Opetaia Foa'i y Mark Mancina, y con toda la familia Disney", agregó.

Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas del filme "La La Land"; el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls" y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

"Enhorabuena a todos los increíbles nominados de esta mañana. Y futuras felicidades a los niños que verán la ceremonia de este año, cantando sus canciones favoritas y actuando en conciertos privados delante de su espejo con un peine o un cepillo de dientes a modo de micrófono. Ustedes son los siguientes", manifestó.

El músico fue también candidato al premio a la mejor canción por "How Far I'll Go" en la última edición de los Globos de Oro, aunque finalmente el reconocimiento se lo llevó "City of Stars" de la cinta "La La Land".

Miranda pasa por un momento de máxima popularidad en Estados Unidos, especialmente tras el enorme éxito de su musical de Broadway "Hamilton".

De cara al futuro, Miranda actuará en la secuela de "Mary Poppins", participará en la versión con personajes reales de otro clásico de Disney, "The Little Mermaid", y afrontará la adaptación a la gran pantalla de su musical "In The Heights", entre otros proyectos.