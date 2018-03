"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ganaría en los Oscar si el público decidiese

La película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", del británico Martin McDonagh, es la mejor valorada por el público ante la 90º gala de los Oscar que se celebra este domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

No obstante, parte con menos nominaciones que "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, que es la séptima película mejor valorada por los espectadores.

Así lo demuestra la opinión de los usuarios en las dos plataformas "online" de valoración de largometrajes con más tráfico en Internet de Estados Unidos, Rotten Tomatoes e Internet Movie Database (IMDb).

Si utilizamos exclusivamente como criterio las valoraciones de estos dos portales, el largometraje mejor situado para competir con el drama de McDonagh, que refleja la lucha de una madre por esclarecer la violación y el asesinato de su hija en una pequeña ciudad de la América rural, es "Call Me by Your Name", de Luca Guadagnino, una historia de amor entre un adolescente, Elio, y el ayudante de su padre, Oliver, durante el verano de 1983 en un pueblo italiano.

En cambio la película con más nominaciones, es "The Shape of the Water", el último trabajo del mexicano Guillermo del Toro.

La película, que narra el romance entre una empleada de la limpieza y una criatura humanoide-anfibia en un laboratorio durante los años de la "Guerra Fría", cuenta con 13 nominaciones, pero tiene menos valoración entre los espectadores que otros filmes como "Get out", "Dunkirk", "Lady Bird y "Darkest Hour".

Y es que como demuestra la experiencia, el dictamen de la Academia no suele coincidir con el del público ya que de las diez películas mejor valoradas por los usuarios de Imdb y Rotten Tomatoes, en la última década sólo dos se llevaron el Oscar: "Spotlight" (2015) y "El Discurso del Rey" (2010).

Además, tan sólo en dos ocasiones durante la última década, la película con mayor puntuación media entre los dos portales citados anteriormente fue la ganadora del Oscar. En 2008, "Slumdog Millionaire" y en 2013, "12 años de esclavitud", por delante de "Dallas Buyers Club" que obtuvo la misma puntuación, un 8,55.

La película peor valorada en esta edición es "The Post", de Steven Spielberg estrenada en España como "Los papeles del Pentágono", con una valoración media de 7,3. Lo que hace de esta película uno de los largometrajes peor valorados entre las nominadas a los Oscar en la última década.

Respecto a los galardones conseguidos hasta ahora, "Tres anuncios en las afueras" se ha hecho con el Globo de Oro, el Premio del Sindicato de actores y el BAFTA a mejor película. Por su parte, "La forma del agua", logró el premio al Mejor director tanto en la ceremonia de los Globo de Oro como en los premios BAFTA.

En unas horas conoceremos cual de las tres películas con más nominaciones, "La forma del agua" (13), "Dunkerque" (8) y "Tres anuncios en las afueras" (7), se proclama triunfadora en la edición de los Oscar de este año. Y si el criterio de los profesionales y el de los espectadores coincide en esta edición.