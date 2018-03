"Una Mujer Fantástica" alista su participación en los Oscar

Este domingo "Una Mujer Fantástica" se convertirá en la segunda película chilena en competir en una de las ceremonias más importantes de la industria del cine, tras "No" en 2013.

La cinta nacional será parte de la edición número 90 de los premios Oscar, hasta donde llega nominada en la categoría de Mejor Película de Lengua no inglesa.

Tanto su director Sebastián Lelio, como sus protagonistas, Daniela Vega y Francisco Reyes, ya se encuentran en la ciudad de Los Angeles a la espera de la ceremonia de este domingo.

Allí tuvieron una jornada para compartir con la prensa, mientras afinan sus últimos preparativos para desfilar por la alfombra roja más importante de Hollywood. Además, Daniela Vega se alista para oficiar como presentadora en una de las categorías de estos Oscar.

"Una Mujer Fantástica" tendrá que competir con la cinta húngara "Of body and soul", la libanesa "The Insult", la rusa "Loveless" y la sueca "The Square", ganadora de la Palma de Oro en Cannes.