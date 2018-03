"Una Mujer Fantástica" se convierte en la primera película chilena en ganar un Oscar

"Una Mujer Fantástica" hizo historia y se convirtió en la primera cinta chilena en ganar un Oscar, luego de imponerse en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa.

La película de Sebastián Lelio fue escogida por la Academia por sobre "Loveless" de Rusia, "The Square" de Suecia, "The Insult" de El Líbano y "Of body and soul" de Hungría.

Esta es la segunda vez que un largometraje chileno era nominado, pero es la primera vez que una película nacional se queda con una estatuilla.

El premio se suma a lo conseguido por "Historia de un Oso" en 2016, cuando se impuso en el apartado de Mejor Cortometraje Animado.

La Presidenta Michelle Bachelet fue una de las primeras en felicitar al elenco de "Una Mujer Fantástica" con un sentido mensaje en su cuenta de Twitter. "No sólo reconoce a una película de gran calidad, sino a una historia de respeto por la diversidad que nos hace bien como país", dijo la mandataria.