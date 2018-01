"3 Anuncios por un Crimen" y "This is Us" brillaron en los SAG Awards

A diferencia de las entregas de premios anteriores, los Screen Actors Guild Awards son los primeros de la temporada en que las mismas figuras de la industria premian a sus pares. Y si bien existía la posibilidad de que las tendencias cambiaran, marcando una diferencia con los favoritos de la crítica, la entrega de galardones vivida este domingo no presentó muchas variaciones.

En el caso del cine, la velada una vez más, al igual que en los Globos de Oro, se inclinó hacia "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ("3 anuncios por un Crimen"), filme que se llevó los galardones a Mejor Actor Secundario (Sam Rockwell), Mejor Actriz (Frances McDormand) y Mejor Elenco.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards 🎭 pic.twitter.com/crEqhsbagL — SAG Awards® (@SAGawards) 22 de enero de 2018

En el apartado de televisión, el drama "This is us" le arrebató el premio a la favorita "The Handmaid's Tale", quedándose con el premio al Mejor Elenco en Drama, y la comedia "Veep" repitió su triunfo del año pasado, apropiándose del reconocimiento a Mejor Elenco en Comedia.

This Is Us receives the Actor® for Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series! #sagawards 🎭 pic.twitter.com/9mCbxO9WHJ — SAG Awards® (@SAGawards) 22 de enero de 2018

Y en la noche en que los actores premiaban a los actores, el reconocimiento a la trayectoria este año recayó en las manos de Morgan Freeman.

El listado de ganadores en los SAG Awards 2018 es el siguiente:

CINE

MEJOR ELENCO

"The Big Sick"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Mudbound"

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet - "Llámame por tu nombre"

James Franco - "The Disaster Artist"

Daniel Kaluuya - "Get Out"

Gary Oldman - "Las horas más oscuras"

Denzel Washington - "Roman J. Israel, Esq"

MEJOR ACTRIZ

Judi Dench - "Victoria and Abdul"

Sally Hawkins - "The Shape of Water"

Frances McDormand - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

Margot Robbie - "I, Tonya"

Saoirse Ronan - "Lady Bird"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Steve Carell - "La batalla de los sexos"

Willem Dafoe - "The Florida Project"

Woody Harrelson - "Tres avisos por un crimen"

Richard Jenkins - "La forma del agua"

Sam Rockwell - "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige - "Mudbound"

Hong Chau - "Downsizing"

Holly Hunter - "The Big Sick"

Allison Janney - "I, Tonya"

Laurie Metcalf - "Lady Bird"

TELEVISIÓN

MEJOR ELENCO EN DRAMA

"The Crown"

"This Is Us"

"Stranger Things"

"The Handmaid's Tale"

"Game of Thrones"

MEJOR ELENCO EN COMEDIA

"blackish"

"Curb Your Enthusiasm"

"GLOW"

"Orange is The New Black"

"Veep"

MEJOR ACTOR EN DRAMA

Jason Bateman - "Ozark"

Sterling K. Brown - "This Is Us"

Peter Dinklage - "Game of Thrones"

David Harbour - "Stranger Things"

Bob Odenkirk - "Better Call Saul"

MEJOR ACTRIZ EN DRAMA

Millie Bobby Brown - "Stranger Things"

Claire Foy - "The Crown"

Laura Linney - "Ozark"

Robin Wright - "House of Cards"

Elisabeth Moss - "The Handmaid's Tale"

MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA

Uzo Aduba - "Orange Is the New Black"

Alison Brie - "GLOW"

Jane Fonda - "Grace and Frankie"

Julia Louis-Drefyus - "Veep"

Lily Tomlin - "Grace and Frankie"

MEJOR ACTOR EN COMEDIA

Anthony Anderson - "blackish"

Aziz Ansari - "Master of None"

Larry David - "Curb Your Enthusiasm"

Sean Hayes - "Will and Grace"

William H. Macy - "Shameless"

Marc Maron - "GLOW"

MEJOR ACTOR DE MINISERIE Y/O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN

Benedict Cumberbatch - "Sherlock"

Robert De Niro - "The Wizard of Lies"

Geoffrey Rush - "Genius"

Jeff Daniels - "Godless"

Alexander Skarsgard - "Big Little Lies"

Nicole Kidman en "Big Little Lies"

MEJOR ACTRIZ DE MINISERIE Y/O PELÍCULA HECHA PARA TELEVISIÓN

Nicole Kidman - "Big Little Lies"

Laura Dern - "Big Little Lies"

Susan Sarandon - "Feud"

Jessica Lange - "Feud"

Reese Witherspoon - "Big Little Lies"