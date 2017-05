"Guardianes de la Galaxia 2" se mantiene número uno en taquilla en EE.UU.

"Guardians of the Galaxy 2" se mantuvo este fin de semana en la taquilla estadounidense con 63 millones de dólares, una cifra muy superior a la obtenida por los estrenos de "Snatched" y "King Arthur", según informó este lunes la web especializada Box Office Mojo.

Hasta el momento, el largometraje lleva recaudados más de 600 millones de dólares en todo el mundo.

En el filme, los protagonistas se embarcan en nuevas aventuras galácticas, con mucho humor y bajo el ritmo de la música de los 80, para desentrañar el misterio en torno a la figura del padre de Peter Quill (Chris Pratt), mientras el reparto se completa con las figuras de Zoe Saldaña, Dave Bautista y Kurt Russell.

En tanto, la comedia "Snatched", con Amy Schumer y Goldie Hawn, se ubica en segundo lugar con 17,5 millones de dólares.

Dirigida por Jonathan Levine y con un reparto donde aparece el español Óscar Jaenada, la cinta narra las insólitas y disparatadas vacaciones de una madre y su hija después de un tiempo distanciadas.

El primer gran fracaso de Hollywood

En tercer lugar figura "King Arthur", con 14,7 millones de dólares, que se ubicó como el primer gran fracaso de Hollywood en temporada veraniega: La producción contó con un presupuesto de 175 millones de dólares, sin gastos de publicidad y mercadotecnia.

En la cinta, Guy Ritchie aborda desde su frenético e impactante estilo visual la leyenda del rey Arturo, una historia protagonizada por Charlie Hunnam, Jude Law y Eric Bana.

En la cuarta posición aparece "The Fate of the Furious", con 5,3 millones de dólares.

En esta octava entrega de la saga, la gran novedad llega con Charlize Theron, una enigmática mujer que seduce a Dom (Vin Diesel), el patriarca de la saga, mientras lo arrastra al mundo del crimen y traiciona al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson (The Rock).

Por otra parte, la comedia de animación "The Boss Baby" completó la lista con 4,6 millones de dólares.

La cinta cuenta cómo la llegada de un bebé a una familia impacta de forma decisiva en todos sus miembros.

Por último, el drama "Lowriders", con Eva Longoria, obtuvo la octava plaza con 2,4 millones de dólares, una cifra a destacar ya que únicamente contaba con 295 copias en todo el país.