Reconocida actriz porno canadiense murió a los 35 años

La reconocida actriz porno Shyla Stylez murió a los 35 años por circunstancias que aún se desconocen.

Según detalló el potal Xbiz, la artista canadiense falleció durante la tarde de este viernes.

Son varias las celebridades que han lamentado la muerte de Stylez en redes sociales. Su colega Alana Evans dijo se quedó "sin palabras". "Muy triste por que mi antigua amiga Shyla Stylez nos dejó. Fuiste una de las mujeres más hermosas que conocí en mi vida", agregó.

Por su parte, la productora de películas para adultos Brazzers también entregó sus condolencias: "Como todos nos estamos enterando de la muerte de Shyle Stylez. Son noticias absolutamente devastadoras".

La actirz, cuyo nombre real fue Amanda Friedland, debutó en la pornografía a los 19 años y se convirtió en una de las actrices con más renombre de los últimos 15 años. Pese a haberse retirado brevemente en 2005, Stylez continuaba activa en la industria.

