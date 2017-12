Ridley Scott reconoció ser "muy peligroso" para dirigir una película de "Star Wars"

Tras haber eliminado por completo a Kevin Spacey de su más reciente película, ahora el director Ridley Scott, reconocido por ser la mente detrás de la "Alien" original, acapara la atención por asegurar que es "demasiado peligroso" para hacerse cargo de una película de "Star Wars".

La declaración y sus razones las expuso en una conversación con el sitio especializado Vulture, medio en el que le consultaron sobre si la responsable de la saga intergaláctica Kathleen Kennedy le ofreció alguna vez hacerse cargo de una de las películas.

"No, no. Soy demasiado peligroso para eso", sostuvo Scott. "Porque sé lo que estoy haciendo -añadió entre risas-. Creo que a ellos les gusta estar en control, y a mí me gusta estar en control".

"Cuando obtienes a un tipo que ha hecho películas de bajo presupuesto y repentinamente le das 180 millones de dólares, en ningún caso tiene sentido. Es jodidamente estúpido. ¿Sabes cuánto cuestan las refilmaciones?", cuestionó el hombre sobre otros éxitos como "Gladiator".

Y se respondió el mismo: "Millones. ¡Millones! Puedes tenerme por mi tarifa, que es alta, pero bajaré los costos y cumpliré a tiempo. Aquí es donde la experiencia sí importa, ¡tan simple como eso! Te puede perfilar como aburrido como un lavavajillas, pero si realmente cuentas con experiencia y sabes lo que haces, es putamente esencial".

"Tienes que crecer hacia ello, poco a poco. Parte con un presupuesto bajo, luego haz algo más grande, tal vez después de los 20 millones puedes saltar a los 80. Pero no vayas repentinamente por los 160", aconsejó Ridley Scott.