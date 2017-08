Riz Ahmed está negociando participar en la película de "Venom"

El actor Riz Ahmed se encuentra en plenas conversaciones para sumarse al elenco que tendrá la película de "Venom", uno de los grandes villanos del universo de "Spider-man".

De aceptar, el protagonista de "The Night of" y "Rogue One" trabajará con un personaje que se mantiene bajo secreto, pero que, según apuntó The Hollywood Reporter, terminaría siendo el villano "Carnage".

Los trascendidos de los medios especializados apuntan que Ahmed incluso fue considerado antes de que se realizaran modificaciones a los guiones con que se espera trabajar el proyecto.

Tom Hardy interpretará a "Eddie Brock", el protagonista, un fotógrafo que una vez que forma un vínculo con el simbionte, se transforma en Venom.

En tanto, Ruben Fleischer será el responsable de dirigir la entrega, que se espera sea la primera en una seguidilla de películas sobre personajes del universo de "Spider-Man". Hay que recordar que Sony ya se encuentra desarrollando el filme de "Silver Sable/Black Cat", con la directora Gina Prince-Bythewood.

"Spider-Man: Homecoming" ha tenido un gran desempeño en la taquilla, acumulando la nada despreciable cifra de 675 millones de dólares alrededor del mundo.